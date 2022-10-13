Муциниеце показала своего нового возлюбленного в соцсетях
2022-10-13
19:24
Агата Муциниеце сблизилась с Владимиром Селивановым, который известен по роли Вована в сериале "Реальных пацаны".
В сеть попали фото, где актёры Агата Муцениеце и Владимир Селиванов (Вован в "Реальных пацанах") слились в поцелуе.
А недавно знаменитости проводили вместе досуг в Нальчике.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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