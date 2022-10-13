Шепелев проиграл суд приставам и должен выплатить 500 000 рублей

По решению суда телеведущий Дмитрий Шепелев обязан выплатить 500 000 российских рублей исполнительского сбора.

Ведущий ТВ Дмитрий Шепелев проиграл иск Федеральной службе судебных приставов, которому обязан выплатить более 500 000 российских рублей исполнительного сбора.

Это только 7% от той суммы, которую артист должен родителям покойной Жанны Фриске. Долг "повис" еще в 2020 году.

22 июня текущего года Шепелев просил отменить решение по поводу уплаты вышеуказанной суммы. Пресненский суд не удовлетворил просьбу звезды экрана.