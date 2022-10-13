Столтенберг пригрозил России жесткими мерами в случае использования ядерного оружия
2022-10-13
19:44
Глава НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопрос об использовании Россией ядерного оружия.
Генеральный секретарь североатлантического альянса НАТО рассказал, что будет в случае использования Россией ядерного оружия.
Столтенберг заявил, что ему не хотелось бы разглашать действия НАТО при таком развитии событий.
Генсек альянса назвал пуск ядерных ракет по Украине "пересечением важной линии" и заявил, что это изменит природу конфликта.
"Мы не будем вдаваться в подробности того, как именно мы будем реагировать, но, конечно, это коренным образом изменит природу конфликта. Это будет означать, что очень важная линия была пересечена", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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