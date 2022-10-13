Боррель: Российская армия будет уничтожена в случае ядерной атаки на Украину

Глава Евродипломатии Жозеп Борррель рассказал о последствиях ядерной атаки России на Украину.

Жозеп Боррель заявил, что ядерная атака Российской Федерации на Украину не вызовет аналогичный ответ со стороны Запада.

"Любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны", - приводит РИА Новости слова Борреля.

При всем этом, отмечает источник, Боррель пригрозил полным уничтожением российской армии в случае такого развития событий.

"Боррель добавил, что такой ответ станет "уничтожительным" для российской армии", - говорится в сообщении РИА.