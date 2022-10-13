Четыре громких взрыва прозвучали в центре Херсона на фоне работы ПВО
2022-10-13
20:11
Вечером четверга в Херсоне была слышна серия громких взрывов, сопровождаемая яркими вспышками.
13 октября военные корреспонденты издания "РИА Новости" экстренно уведомили, что сегодня вечером в центре Херсона прозвучало не менее четырёх громких взрывов, что подтверждено многочисленными сообщениями очевидцев. Также жители Херсона уверяют, что наблюдали яркие вспышки в городе.
По данным "РИА Новости", вместе со звуками взрывов стало известно, что над Херсоном начали работать российские системы противовоздушной обороны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
Столтенберг: НАТО передаст Украине сто станций для глушения беспилотников России
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Пушилин заявил о переломном моменте в спецоперации
Fox News: Байдена ждут проблемы из-за слов о Путине и росте цен на газ в США