Четыре громких взрыва прозвучали в центре Херсона на фоне работы ПВО

Вечером четверга в Херсоне была слышна серия громких взрывов, сопровождаемая яркими вспышками.

13 октября военные корреспонденты издания "РИА Новости" экстренно уведомили, что сегодня вечером в центре Херсона прозвучало не менее четырёх громких взрывов, что подтверждено многочисленными сообщениями очевидцев. Также жители Херсона уверяют, что наблюдали яркие вспышки в городе.

По данным "РИА Новости", вместе со звуками взрывов стало известно, что над Херсоном начали работать российские системы противовоздушной обороны.