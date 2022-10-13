НАТО проведет ядерные учения в 600 милях от российской границ
2022-10-13
20:19
НАТО в скором времени проведет ядерные учения, но реальные боеприпасы применяться не будут.
Войска НАТО проведут стратегические ядерные учения всего в 600 милях от границы Российской Федерации.
"НАТО проведёт свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль от России", - передает телеграм-канал Russia Today.
При этом RTсо ссылкой на заявление Белого Дома уверяет, что НАТО не будет применять реальные ядерные боеприпасы в ходе учений.
"НАТО не планирует задействовать реальные боеприпасы, заявили в Белом доме", - передает источник.
Также напомним, что глава НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО не будет отвечать России ядерным ударом.
Опубликовано: Николай Скира
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