НАТО проведет ядерные учения в 600 милях от российской границ

НАТО в скором времени проведет ядерные учения, но реальные боеприпасы применяться не будут.

Войска НАТО проведут стратегические ядерные учения всего в 600 милях от границы Российской Федерации.

"НАТО проведёт свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль от России", - передает телеграм-канал Russia Today.

При этом RTсо ссылкой на заявление Белого Дома уверяет, что НАТО не будет применять реальные ядерные боеприпасы в ходе учений.

"НАТО не планирует задействовать реальные боеприпасы, заявили в Белом доме", - передает источник.

Также напомним, что глава НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО не будет отвечать России ядерным ударом.