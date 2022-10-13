Зеленский: Украина имеет лишь десять процентов ПВО от необходимого количества
2022-10-13
20:38
Владимир Зеленский сообщил об острой нехватке систем противовоздушной обороны в Украине.
13 октября Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед Парламентской Ассамблеей Европейского союза, где заявил, что у Украины есть системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, однако их недостаточно для стабильной защиты страны от любых воздушных угроз.
По данным Зеленскому, на текущий момент украинские войска обладают лишь десятью процентами систем ПВО от того количества, которое в действительности необходимо для защиты Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
ГУР Украины пытались устранить своих агентов в Мелитополе за проваленное задание
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Популяция диких животных на планете уменьшилась в среднем на 69% за последние 50 лет
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси