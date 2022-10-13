Зеленский: Украина имеет лишь десять процентов ПВО от необходимого количества

Владимир Зеленский сообщил об острой нехватке систем противовоздушной обороны в Украине.

13 октября Владимир Зеленский по видеосвязи выступил перед Парламентской Ассамблеей Европейского союза, где заявил, что у Украины есть системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, однако их недостаточно для стабильной защиты страны от любых воздушных угроз.

По данным Зеленскому, на текущий момент украинские войска обладают лишь десятью процентами систем ПВО от того количества, которое в действительности необходимо для защиты Украины.