Столтенберг: Испания передаст Украине четыре системы ПВО Hawk

Генсек НАТО сообщил о намерениях Испании поставить Киеву собственные системы ПВО Hawk.

Вечером четверга генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Министерство обороны Испании приняли решение о передаче четырёх собственных пусковых ракетных установки Hawk Киеву для усиления противовоздушной обороны Украины на фоне массированных ударов со стороны России.

В тот же день Владимир Зеленский публично заявил, что Украине катастрофически не хватает систем ПВО, и на сегодняшний момент у ВСУ есть лишь десять процентов систем противовоздушной обороны от их желаемого числа.