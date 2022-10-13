Столтенберг: Испания передаст Украине четыре системы ПВО Hawk
2022-10-13
20:54
Генсек НАТО сообщил о намерениях Испании поставить Киеву собственные системы ПВО Hawk.
Вечером четверга генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Министерство обороны Испании приняли решение о передаче четырёх собственных пусковых ракетных установки Hawk Киеву для усиления противовоздушной обороны Украины на фоне массированных ударов со стороны России.
В тот же день Владимир Зеленский публично заявил, что Украине катастрофически не хватает систем ПВО, и на сегодняшний момент у ВСУ есть лишь десять процентов систем противовоздушной обороны от их желаемого числа.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
ГУР Украины пытались устранить своих агентов в Мелитополе за проваленное задание
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Популяция диких животных на планете уменьшилась в среднем на 69% за последние 50 лет
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси