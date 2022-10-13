Bild: НАТО проведёт ядерные учения в тысяче километров от границ России

Немецкая газета Bild сообщает о скорых ядерных учениях НАТО в 600 милях от российских границ.

13 октября издание Bild со ссылкой на представителя американского Белого дома Джона Кирби сообщила, что в скором времени всего в шестиста милях от российских границ (эквивалентно тысяче километров) пройдут новые ядерные учения НАТО. Кирби отметил, что во время учений запускаемые снаряды не будут оснащены ядерной ударной частью.

Также Джон Кирби назвал данные учения НАТО рядовыми, отметив, что они были запланированы ещё задолго до начала российской спецоперации в Украине.