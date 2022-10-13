Песков: Путин инициировал переговоры между РФ, Киргизией и Таджикистаном

Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин выступил инициатором организации трёхсторонней встречи представителей России, Таджикистана и Киргизии.

В четверг вечером глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков выступил в эфире передачи "Москва.Кремль.Путин", где сообщил, что именно российский президент выступил за проведение трёхсторонней переговорной встречи между Россией, Киргизией и Таджикистаном для мирного урегулирования обстановки на киргизско-таджикской границе.

По словам Пескова, Путин действовал оперативно, осознавая, что лишь немногие страны включая саму Россию могут силой своего авторитета склонить конфликтующие государства к дипломатии.