Вице-премьер РФ Новак: Россия не будет поставлять нефть тем, кто ввел потолки цен

Российская Федерация не намерена поставлять нефть в те страны, которые поддержали потолок цен.

Занимающий должность вице-премьера Российской Федерации Александр Новак высказался о потолке цен на российскую нефть.

По его словам, Россия не будет поставлять нефть ни в одну страну, которая ввела потолок цен на закупки российской нефти.

"Вице-премьер Александр Новак напомнил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые установят потолок цен на уровне $60 и любом другом", - передает RT.

Отметим, что в Белом Доме заявили о неясности в вопросах введения потолка на закупки нефти у России.