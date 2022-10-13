Вице-премьер РФ Новак: Россия не будет поставлять нефть тем, кто ввел потолки цен
2022-10-13
21:11
Российская Федерация не намерена поставлять нефть в те страны, которые поддержали потолок цен.
Занимающий должность вице-премьера Российской Федерации Александр Новак высказался о потолке цен на российскую нефть.
По его словам, Россия не будет поставлять нефть ни в одну страну, которая ввела потолок цен на закупки российской нефти.
"Вице-премьер Александр Новак напомнил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые установят потолок цен на уровне $60 и любом другом", - передает RT.
Отметим, что в Белом Доме заявили о неясности в вопросах введения потолка на закупки нефти у России.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
ГУР Украины пытались устранить своих агентов в Мелитополе за проваленное задание
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Популяция диких животных на планете уменьшилась в среднем на 69% за последние 50 лет
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси