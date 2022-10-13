ГУР Украины пытались устранить своих агентов в Мелитополе за проваленное задание
2022-10-13
21:34
Сотрудники Главного управления разведки Украины попытались убить собственных агентов, которые не смогли выполнить задание в Мелитополе.
Сотрудники МВД России задержали группу украинцев в Мелитополе, которые сотрудничали с Главным управлением разведки Украины, получая от него адреса с закладками бомб для их использования с целью совершения теракта. Пособники ГУР в очередной раз забрали бомбу по адресу, указанному кураторами, однако не стали бросать её в окно школы, где проходил референдум, тем самым не выполнив задание.
Позднее работавшие с Главным управлением разведки Украины мелитопольцы вновь получили адрес с бомбой, забрали её и пошли домой, однако ночью она взорвалась, поскольку руководство ГУР решило устранить тех, кто не выполняет их поручений. После взрыва украинских диверсантов с лёгкими травмами задержали российские спецслужбы.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
ГУР Украины пытались устранить своих агентов в Мелитополе за проваленное задание
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Популяция диких животных на планете уменьшилась в среднем на 69% за последние 50 лет
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси