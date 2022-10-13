Сотрудники Главного управления разведки Украины попытались убить собственных агентов, которые не смогли выполнить задание в Мелитополе.

Сотрудники МВД России задержали группу украинцев в Мелитополе, которые сотрудничали с Главным управлением разведки Украины, получая от него адреса с закладками бомб для их использования с целью совершения теракта. Пособники ГУР в очередной раз забрали бомбу по адресу, указанному кураторами, однако не стали бросать её в окно школы, где проходил референдум, тем самым не выполнив задание.

Позднее работавшие с Главным управлением разведки Украины мелитопольцы вновь получили адрес с бомбой, забрали её и пошли домой, однако ночью она взорвалась, поскольку руководство ГУР решило устранить тех, кто не выполняет их поручений. После взрыва украинских диверсантов с лёгкими травмами задержали российские спецслужбы.