Кушанашвили рассказал в первый раз о романе с женой Бодрова

Журналист и ведущий ТВ Отар Кушанашвили впервые открыл правду о своих отношениях с супругой Сергея Бодрова Светланой.

Отар Кушанашвили признался, что у него был служебный роман с 24-летней Светланой, работающей в телекомпании "ВИД".

Журналист не думал о серьезных отношениях, а девушка хотела замуж. По этому поводу молодые люди стали ссориться. Кушанашвили признался, что злоупотреблял алкоголем.

В 1997 году Светлана, отправившись на Кубу, познакомилась с Сергеем Бодровым. Когда она вернулась в столицу, призналась Кушанашвили, что влюблена в другого.

Мешать Отар не стал, так как понял, что его разлюбили.