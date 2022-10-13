Кушанашвили рассказал в первый раз о романе с женой Бодрова
2022-10-13
21:37
Журналист и ведущий ТВ Отар Кушанашвили впервые открыл правду о своих отношениях с супругой Сергея Бодрова Светланой.
Отар Кушанашвили признался, что у него был служебный роман с 24-летней Светланой, работающей в телекомпании "ВИД".
Журналист не думал о серьезных отношениях, а девушка хотела замуж. По этому поводу молодые люди стали ссориться. Кушанашвили признался, что злоупотреблял алкоголем.
В 1997 году Светлана, отправившись на Кубу, познакомилась с Сергеем Бодровым. Когда она вернулась в столицу, призналась Кушанашвили, что влюблена в другого.
Мешать Отар не стал, так как понял, что его разлюбили.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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