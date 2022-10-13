Звезда КВН Борщёва призвала россиян, уезжающих в Армению, уважать традиции государтсва
2022-10-13
21:52
Елена Борщёва попросила россиян, уезжающих в Армению, уважать традиции местного населения, не игнорируя гостеприимство.
Звезда КВН, актриса и поэтесса Елена Борщева призвала россиян, уезжающих в Армению, уважать традиции страны. Гостеприимство армян очень важно почитать.
Борщёва заявила: "Хочу обратиться ко всем, кто переехал или собирается переезжать: помните, что в гости со своим самоваром не ходят, старайтесь уважать гостеприимных армян".
Ранее Борщева стала гостьей шоу "Давай поговорим" с Вадимом Манукяном. Она поведала о своём детстве, сложностях работы в КВН и о своих корнях.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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