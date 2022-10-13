Шарапова поделилась фото с сыном Теодором

2022-10-13

22:53

Теннисистка Мария Шарапова летом этого года стала матерью сына Теодора. Знаменитость опубликовала совместный снимок с малышом в сети.

Мария Шарапова впервые познала счастье материнства в июле текущего года.

Она родила сына Теодора. С тех пор спортсменка частенько выкладывает снимки своего первенца.

Сейчас малышу 3 месяца и мам опубликовала свежее фото с подросшим мальчиком.

На снимке Мария позирует в длинном твидовом пальто и черных сапогах. На Теодоре серо-синий комбинезон.

Шарапова кратко и ёмко подписала совместную фотографию: "Мой".

Опубликовано: Наталья Гончарова







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