Шарапова поделилась фото с сыном Теодором

Теннисистка Мария Шарапова летом этого года стала матерью сына Теодора. Знаменитость опубликовала совместный снимок с малышом в сети.

Мария Шарапова впервые познала счастье материнства в июле текущего года.

Она родила сына Теодора. С тех пор спортсменка частенько выкладывает снимки своего первенца.

Сейчас малышу 3 месяца и мам опубликовала свежее фото с подросшим мальчиком.

На снимке Мария позирует в длинном твидовом пальто и черных сапогах. На Теодоре серо-синий комбинезон.

Шарапова кратко и ёмко подписала совместную фотографию: "Мой".