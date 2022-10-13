Волочкова намерена исполнять патриотические песни
2022-10-13
23:01
Анастасия Волочкова рассказала о своих творческих планах. Артистка балета готовится к записи патриотических композиций в дуэте иссполнителем и композитором Владимиром Брилевым.
В последнее время балерина Анастасия Волочкова не только играет в спектаклях, но и занимается музыкой. С Владимиром Брилевым артистку познакомили общие друзья.
Знаменитость рассказала: "Мы действительно встретились в одном уютном ресторанчике. И у нас появилась такая идея: сделать тандем на патриотические песни. На одну из них записать очень трогательный клип".
Балерина желает через творчество поддержать родину и земляков в это сложное время. Россиянам нужны положительные эмоции.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Волочкова намерена исполнять патриотические песни
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