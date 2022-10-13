Волочкова намерена исполнять патриотические песни

Анастасия Волочкова рассказала о своих творческих планах. Артистка балета готовится к записи патриотических композиций в дуэте иссполнителем и композитором Владимиром Брилевым.

В последнее время балерина Анастасия Волочкова не только играет в спектаклях, но и занимается музыкой. С Владимиром Брилевым артистку познакомили общие друзья.

Знаменитость рассказала: "Мы действительно встретились в одном уютном ресторанчике. И у нас появилась такая идея: сделать тандем на патриотические песни. На одну из них записать очень трогательный клип".

Балерина желает через творчество поддержать родину и земляков в это сложное время. Россиянам нужны положительные эмоции.