Волочкова намерена исполнять патриотические песни

2022-10-13

23:01

Анастасия Волочкова рассказала о своих творческих планах. Артистка балета готовится к записи патриотических композиций в дуэте иссполнителем и композитором Владимиром Брилевым.

В последнее время балерина Анастасия Волочкова не только играет в спектаклях, но и занимается музыкой. С Владимиром Брилевым артистку познакомили общие друзья.

Знаменитость рассказала: "Мы действительно встретились в одном уютном ресторанчике. И у нас появилась такая идея: сделать тандем на патриотические песни. На одну из них записать очень трогательный клип".

Балерина желает через творчество поддержать родину и земляков в это сложное время. Россиянам нужны положительные эмоции.

Опубликовано: Наталья Гончарова







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