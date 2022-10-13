ООН уговаривает Евросоюз и США снять ограничения на экспорт удобрений и продовольствия из России

Пресс-секретарь главы ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал, что организация работает с Евросоюзом, Великобританией и США, чтобы устранить препятствия для экспорта продовольствия и удобрений из России.

По его словам, переговоры на эту тему будут продолжены. Дюжаррик также отметил, что 16 октября заместитель Гутерриша Мартин Гриффитс посетит Москву, где проведет встречу по поводу зерновой сделки.

22 июля в Стамбуле глава Минобороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум, предполагающий поставки российской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки.