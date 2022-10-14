В честь смерти королевы Елизаветы II журнал Vogue вышел с пустой обложкой
2022-10-14
01:21
Новый номер британского журнала Vogue вышел с пустой фиолетовой обложкой. Издание традиционно не публикует на обложке фото, когда умирает монарх.
Vogue существует уже 106 лет, и за это время вышли два таких номера. Первый – в 1936 году, когда умер Георг V, второй – в 1952 году в честь смерти Георга VI.
В издании объясняют, что фиолетовый цвет ассоциируется с королевской властью в давних времен. Елизавета I людям, не входящим в ее ближний круг, носить фиолетовый. Елизавета II прошла через Вестминстерское аббатство во время своей коронации в мантии поместья, состоящей из более чем 22 м фиолетового бархата.
Опубликовано: Светлана Репина
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