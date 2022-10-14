Франция начала напрямую поставлять природный газ в Германию

Оператор GRTgaz сообщил о старте прямых поставок природного газа из Франции в Германию.

14 октября французский газовый оператор GRTgaz сообщил о том, что Франция начала поставлять сжиженный природный газ напрямую в Германию через соединительную точку «Обергайльбах».

Отмечается, что Париж оказывает содействие Берлину в его намерениях диверсифицировать запасы энергии после прекращения транзита из Российской Федерации, поставляя до 5% национальных запасов газа.