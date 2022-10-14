Франция начала напрямую поставлять природный газ в Германию
2022-10-14
01:26
Оператор GRTgaz сообщил о старте прямых поставок природного газа из Франции в Германию.
14 октября французский газовый оператор GRTgaz сообщил о том, что Франция начала поставлять сжиженный природный газ напрямую в Германию через соединительную точку «Обергайльбах».
Отмечается, что Париж оказывает содействие Берлину в его намерениях диверсифицировать запасы энергии после прекращения транзита из Российской Федерации, поставляя до 5% национальных запасов газа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
Баскетболистка Бриттни Грайнер все больше боится, что ее не освободят по обмену
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Японская ракета с 8 спутниками вышла из строя и самоуничтожилась
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси