Баскетболистка Бриттни Грайнер все больше боится, что ее не освободят по обмену

Адвокат Бриттни Грайнер Александр Бойков рассказал, что спортсменка испытывает эмоциональные трудности и опасается, что у нее мало шансов на освобождение по обмену заключенными.

По словам адвоката, Грайнер один раз в день выпускают на прогулку в течение часа во дворе колонии. Остальное время она проводит в камере с двумя сокамерницами. Ей предоставили специальную удлиненную кровать из-за большого роста.

Грайнер находится под стражей уже девятый месяц. Она беспокоится, что ей не удастся вернуться домой и придется отбывать весь срок в российской колонии. Спортсменку осудили на 9 лет лишения свободы.