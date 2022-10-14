Макей: в Беларуси ввели режим КТО

Глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что в Беларуси введён режим контртеррористической операции из-за возможных провокаций сопредельных стран.

В пятницу, 14 октября 2022 года, глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в пресс-релизе сообщил о том, что на территории страны введён режим контртеррористической операции из-за поступающей информации о готовящихся провокациях со стороны сопредельных стран.

Макей отметил, что Вооруженные силы и спецслужбы Беларуси полностью готовы дать отпор на любую возможную провокацию против независимости и суверенитета белорусского государства.