Макей: в Беларуси ввели режим КТО
2022-10-14
02:18
Глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что в Беларуси введён режим контртеррористической операции из-за возможных провокаций сопредельных стран.
В пятницу, 14 октября 2022 года, глава Министерства иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей в пресс-релизе сообщил о том, что на территории страны введён режим контртеррористической операции из-за поступающей информации о готовящихся провокациях со стороны сопредельных стран.
Макей отметил, что Вооруженные силы и спецслужбы Беларуси полностью готовы дать отпор на любую возможную провокацию против независимости и суверенитета белорусского государства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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