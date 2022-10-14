На острове Окракок на сушу выбрасываются сотни студенистых существ, от которых нужно держаться подальше
2022-10-14
02:49
Национальный морской парк мыса Хаттерас в Северной Каролине опубликовал фотографии сотен студенистых веществ, выбросившихся на берег острова Окракок.
Сотрудники пака предупреждают, что от этих субстанций нужно держаться подальше, к ним нельзя подходить близко.
Сообщается, что это особый вид медуз, застрявший в песке из-за океанических течений, ветра, низкой температуры воды. Обычно они не жалят, но меры предосторожности не помешают.
В парке говорят, что некоторые медузы будут смыты обратно в океан, другие станут пищей для крабов и птиц.
Опубликовано: Светлана Репина
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На острове Окракок на сушу выбрасываются сотни студенистых существ, от которых нужно держаться подальше
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