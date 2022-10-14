На норвежско-российской границе задержан 50-летний россиянин с дронами и видеозаписями

На пограничном переходе в Стурскуге на крайнем севере Норвегии был задержан покидающий страну 50-летний россиянин, сообщает NRK.

При нем были обнаружены два дрона и носитель с обширными видеоматериалами, сообщила в четверг, 13 октября норвежская полиция в регионе Финнмарк.

Мужчина, задержанный таможенниками в ходе плановой проверки, подозревается в "нарушении санкций, запрещающих гражданам России запускать дроны на территории Норвегии".

50-летнего мужчину задержали на пограничном переходе на норвежской стороне норвежско-российской границы в Стурскуге муниципалитета Сер-Варангер в районе Финнмарк. Прокуратура попросила у суда две недели ареста для россиянина.

По словам следователя Анжи Миккельсен Индбьор, обвинения могут быть расширены после просмотра записей. Спецслужбы норвежской PST заявили, что находятся в контакте с полицией и могут взять на себя расследование, если речь идет о шпионаже.

Министр юстиции Эмили Энгер Мель заявила, что делать выводы еще рано.

"В то же время после последних событий в Европе усилилась разведывательная угроза", - подчеркнул Мель в интервью общественному телеканалу NRK.