На норвежско-российской границе задержан 50-летний россиянин с дронами и видеозаписями
2022-10-14
07:10
На пограничном переходе в Стурскуге на крайнем севере Норвегии был задержан покидающий страну 50-летний россиянин, сообщает NRK.
При нем были обнаружены два дрона и носитель с обширными видеоматериалами, сообщила в четверг, 13 октября норвежская полиция в регионе Финнмарк.
Мужчина, задержанный таможенниками в ходе плановой проверки, подозревается в "нарушении санкций, запрещающих гражданам России запускать дроны на территории Норвегии".
50-летнего мужчину задержали на пограничном переходе на норвежской стороне норвежско-российской границы в Стурскуге муниципалитета Сер-Варангер в районе Финнмарк. Прокуратура попросила у суда две недели ареста для россиянина.
По словам следователя Анжи Миккельсен Индбьор, обвинения могут быть расширены после просмотра записей. Спецслужбы норвежской PST заявили, что находятся в контакте с полицией и могут взять на себя расследование, если речь идет о шпионаже.
Министр юстиции Эмили Энгер Мель заявила, что делать выводы еще рано.
"В то же время после последних событий в Европе усилилась разведывательная угроза", - подчеркнул Мель в интервью общественному телеканалу NRK.
Опубликовано: Николай Скира
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