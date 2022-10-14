Северная Корея разместила боевые самолеты у границы с Южной Кореей

Северная Корея отправила боевые самолеты на границу с Южной Кореей в четверг, 13 октября. В ответ на это Сеул поднял в воздух истребители F-35.

По данным Сеула, северокорейские боевые самолеты в ночь с четверга на пятницу (по местному времени) находились в 12 км от границы с Южной Кореей, сообщает Associated Press.

Агентство AFP сообщило, что Северная Корея отправила около 10 машин, которые подлетели достаточно близко к границе, чтобы вызвать автоматическую тревогу.

В тот же день правительство Японии заявило, что Пхеньян выпустил баллистическую ракету в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, Северная Корея запустила баллистическую ракету малой дальности из района недалеко от Пхеньяна.

Северокорейское агентство KCNA вскоре после этого сообщило, что Пхеньян предпринял "решительные военные контрмеры" против Сеула.

В среду северокорейские государственные СМИ сообщили об испытании стратегических ракет большой дальности, которые "четко поразили цель на расстоянии 2000 километров".

В понедельник Пхеньян объявил, что ракетные испытания Северной Кореи в последние недели были "ядерными тактическими учениями".

На прошлой неделе границу с Южной Кореей пролетели восемь северокорейских истребителей и четыре бомбардировщика. В ответ Сеул поднял в воздух 30 боевых самолетов.

Многие эксперты считают, что режим Пхеньяна завершил подготовку к новому ядерному испытанию, которое станет седьмым в истории страны и первым с 2017 года.