В Беларуси введен режим контртеррористической операции

На территории Республики Беларусь введен режим контртеррористической операции.

В Республике Беларусь введен режим контртеррористической операции. Такое сообщение ночью 14 октября начали распространять российские авторитетные средства массовой информации.

Как сообщат российское издание "Известия", о введении режима КТО в Беларуси сообщил глава Министерства иностранных дел страны Владимир Макей.

По словам Макея, которые приводят "Известия", КТО введен после совещания Лукашенко с главами силовых ведомств.

"Мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", — заявил Владимир Макей в интервью “Известиям”.