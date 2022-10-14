В Беларуси введен режим контртеррористической операции
2022-10-14
07:46
На территории Республики Беларусь введен режим контртеррористической операции.
В Республике Беларусь введен режим контртеррористической операции. Такое сообщение ночью 14 октября начали распространять российские авторитетные средства массовой информации.
Как сообщат российское издание "Известия", о введении режима КТО в Беларуси сообщил глава Министерства иностранных дел страны Владимир Макей.
По словам Макея, которые приводят "Известия", КТО введен после совещания Лукашенко с главами силовых ведомств.
"Мы должны защитить своих людей и сделать так, чтобы ни на один метр нашей земли не ступила нога оккупанта. Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции", — заявил Владимир Макей в интервью “Известиям”.
Опубликовано: Николай Скира
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