Reuters: Илон Маск находится под федеральным следствием в США
2022-10-14
08:18
На миллиардер Илона Маска завели дело из-за его сделки о покупке компании Twitter.
Миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск находится под федеральным следствием, сообщают Вести со ссылкой на информационное агентство Reuters.
По данным источника, на Маска в Соединенных Штатах завели дело из-за сделки по покупке социальной сети Twitter.
"Reuters: Илон Маск находится под следствием федеральных властей. По данным агентства, якобы из-за сделки с Twitter", - сообщает источник.
Напомним, что ранее Маск сначала отказался от приобретения, а затем вновь захотел оформить сделку.
Опубликовано: Николай Скира
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
Кулеба: уверен, что конфликт закончится дипломатией
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
В Беларуси введен режим контртеррористической операции
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси