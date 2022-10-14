Reuters: Илон Маск находится под федеральным следствием в США

На миллиардер Илона Маска завели дело из-за его сделки о покупке компании Twitter.

Миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск находится под федеральным следствием, сообщают Вести со ссылкой на информационное агентство Reuters.

По данным источника, на Маска в Соединенных Штатах завели дело из-за сделки по покупке социальной сети Twitter.

"Reuters: Илон Маск находится под следствием федеральных властей. По данным агентства, якобы из-за сделки с Twitter", - сообщает источник.

Напомним, что ранее Маск сначала отказался от приобретения, а затем вновь захотел оформить сделку.