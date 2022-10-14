Шахназаров убеждён, что Пугачёва похоронит себя для РФ окончательно, дав интервью Собчак
2022-10-14
10:32
Публицист и блогер Михаил Шахназаров убеждён, что интервью Аллы Пугачёвой Ксении Собчак будет последним, что её связывает с Россией.
Журналист Михаил Шахназаров в эфире шоу "Полный абзац" заявил, что исполнительница Алла Пугачева "плотно закроет дверь" в Россию, если даст интервью Ксении Собчак. Это будет последнее, что связывает "мадам Брошкину" с родным государством.
Собчак обращала внимание, что выехала в Израиль, чтобы взять интервью. Большинство сходится во мнении, что журналистка хотела взять интервью у Аллы Борисовны, которая посетила концерт Земфиры в Тель-Авиве. Ксения также была там.
Писатель заявил: "Именно это интервью станет той самой дверью последней, которой хлопнет Алла Борисовна в России. Потому что она этим интервью себя похоронит сто процентов окончательно".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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