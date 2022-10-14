СК РФ проверяет творчество Клавы Коки
2022-10-14
10:54
Певице Клаве Коке грозит уголовное дело на предмет оскорбления чувств верующих. Следственный комитет России исследует творчество артистки.
В Следственном комитете российского государства запущена проверка относительно персоны российской певицы Клавы Коки и её творчества по заявлению "Фонда защиты национального исторического наследия".
Издание "МК" информирует, что заявление было написано на имя руководителя СК России Александра Бастрыкина.
Заявители требуют у государственной инстанции "проверить творчество Клавдии Вадимовны Высоковой на предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), а также возбудить в отношении нее уголовное дело".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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