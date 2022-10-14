СК РФ проверяет творчество Клавы Коки

Певице Клаве Коке грозит уголовное дело на предмет оскорбления чувств верующих. Следственный комитет России исследует творчество артистки.

В Следственном комитете российского государства запущена проверка относительно персоны российской певицы Клавы Коки и её творчества по заявлению "Фонда защиты национального исторического наследия".

Издание "МК" информирует, что заявление было написано на имя руководителя СК России Александра Бастрыкина.

Заявители требуют у государственной инстанции "проверить творчество Клавдии Вадимовны Высоковой на предмет нарушения ей права на свободу совести и вероисповеданий (ст. 148 УК РФ), а также возбудить в отношении нее уголовное дело".