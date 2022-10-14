Кулеба признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту в разговоре с пранкерами
2022-10-14
11:19
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба побеседовал с российскими пранкерами, которых принял за западного политика.
14 октября российские пранкеры Вован и Лексус обнародовали аудиозапись разговора с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, который подумал, что беседует с экс-послом США в России Майклом Макфолом. Во время разговора Кулеба признал, что Украина ответственна за подрыв Крымского моста в Керченском проливе.
Также Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что боевые действия между Россией и Украиной завершатся мирными переговорами между делегатами от Москвы и Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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