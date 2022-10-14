Удар ВСУ по складу с боеприпасами в Октябрьском убил трёх человек и ранил 14

Украинские войска нанесли удар по складу с боеприпасами в посёлке Октябрьский Белгородской области России.

Издание Baza уведомляет, что украинские войска нанесли ракетный удар по складу с боеприпасами российских военных в посёлке Октябрьский Белгородской области России. По данным Baza, в результате взрыва в Октябрьском скончались три человека, ещё четырнадцать получили ранения различной степени тяжести.

Также в "Базе" отметили, что все четырнадцать раненых являются пограничниками Федеральной службы безопасности России, охранявшими склад со снарядами возле украинской границы.