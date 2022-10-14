Песков: дата разговора между Путиным и Макроном пока не назначена

Пресс-секретарь президента Песков заявил, что даты разговора Путина с Макроном пока нет.

14 октября РИО Новости сообщили, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам, что точной даты разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока нет. Но это очень быстро может появиться в графике, уточнил журналистам Песков.

Ранее сообщалось, что Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Россия использовала нагорно -карабахский конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе. После этого президент России Владимир Путин назвал некорректными заявления своего французского коллеги о роли России в нагорно -карабахском конфликте и отметил, что при возможности обсудит этот вопрос с президентом Франции.