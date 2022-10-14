Песков: дата разговора между Путиным и Макроном пока не назначена
2022-10-14
11:26
Пресс-секретарь президента Песков заявил, что даты разговора Путина с Макроном пока нет.
14 октября РИО Новости сообщили, что пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил журналистам, что точной даты разговора президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона пока нет. Но это очень быстро может появиться в графике, уточнил журналистам Песков.
Ранее сообщалось, что Макрон в интервью телеканалу France 2 заявил, что Россия использовала нагорно -карабахский конфликт, пытаясь дестабилизировать и создать беспорядок на Южном Кавказе. После этого президент России Владимир Путин назвал некорректными заявления своего французского коллеги о роли России в нагорно -карабахском конфликте и отметил, что при возможности обсудит этот вопрос с президентом Франции.
Опубликовано: Елена Калиновская
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