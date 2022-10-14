КГБ опровергло введение режима контртеррористической операции в Беларуси
2022-10-14
12:02
В пресс-службе КГБ опровергли слухи о введении режима контртеррористической операции в стране.
Днём пятницы Комитет государственной безопасности Республики Беларусь сообщил, что информация о начале контртеррористической операции в стране не соответствует действительности. По данным КГБ, в Беларуси вводится режим повышенной террористической опасности, согласно которому агенты ведомства проведут серию мероприятий по укреплению стабильности в стране.
В то же время Александр Лукашенко также опроверг заявление главы белорусского МИДа Владимира Макея, отметив, что в Беларуси действует не режим КТО, а режим повышенной угрозы теракта.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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