Режиссер Сиверс поздравил актёра Разбегаева с днём рождения, среди лучших его качеств назвав мужество и верность долгу

Сегодня, 14 октября, известному актёру Вячеславу Разбегаеву исполняется 47 лет. С поздравлениями к нему обратился режиссёр Антон Сиверс.

Актер театра и кино СССР и РФ, а также ведущий телевидения Вячеслав Разбегаев появился на свет 14 октября 1965 года. В день рождения знаменитости его позравил известный режиссер, актер, сценарист Антон Сиверс.

Глава съёмок поделился впечатлениями от сотрудничества со звездой экрана на съемках проекта "Качели".

Режиссёр рассказал: "Я помню, что мы были в теплых отношениях. Мне очень запомнилось его чувство юмора. Все время с ним о чем-то шутили".

Отвечая на вопрос ФАН о лучших качествах артиста, Сиверс отметил: "Пожалуй, мужественность и верность своему долгу, профессии".