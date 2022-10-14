Режиссер Сиверс поздравил актёра Разбегаева с днём рождения, среди лучших его качеств назвав мужество и верность долгу
2022-10-14
12:11
Сегодня, 14 октября, известному актёру Вячеславу Разбегаеву исполняется 47 лет. С поздравлениями к нему обратился режиссёр Антон Сиверс.
Актер театра и кино СССР и РФ, а также ведущий телевидения Вячеслав Разбегаев появился на свет 14 октября 1965 года. В день рождения знаменитости его позравил известный режиссер, актер, сценарист Антон Сиверс.
Глава съёмок поделился впечатлениями от сотрудничества со звездой экрана на съемках проекта "Качели".
Режиссёр рассказал: "Я помню, что мы были в теплых отношениях. Мне очень запомнилось его чувство юмора. Все время с ним о чем-то шутили".
Отвечая на вопрос ФАН о лучших качествах артиста, Сиверс отметил: "Пожалуй, мужественность и верность своему долгу, профессии".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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