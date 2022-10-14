Карпович заменили на другую актрису в спектакле Косметика врага с участием Прилучного

Актриса Мирослава Карпович больше не будет играть в постановке "Косметика врага", где также занят её экс-возлюбленный Павел Прилучный.

Актриса театра и кино Мирослава Карпович, известная соотечественникам по роли Маши в сериале "Папины дочки", официально заменена в постановке "Косметика врага".

В спектакле также занят Павел Прилучный. Роль Карпович теперь буде исполнять Екатерина Иванова, известная по сериалу "Склифосовский", о чём сообщает "СтарХит".

Говорят, что к этому приложил руку бывший возлюбленный артистки Прилучный.

К слову, летом Павел связал себя узами брака с актрисой Зепюр Брутян.