Путин раскритиковал Макрона за слова о причастности РФ к конфликту в Карабахе
2022-10-14
12:24
Владимир Путин дал оценку заявлению Эммануэля Макрона, который сообщил, что Россия якобы причастна к конфликту между Арменией и Азербайджаном.
14 октября Владимир Путин подверг критике высказывание Эммануэля Макрона о том, что Россия задействует конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией с целью дестабилизации обстановки в Южном Кавказе. По мнению Путина, слова Макрона как минимум некорректны.
Также Владимир Путин пообещал, что обязательно побеседует со своим французским коллегой на тему причастности России к боям в Нагорном Карабахе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Орбан: в Европе раскол из-за антироссийских санкций
Нарышкин: Россия имеет разведданные о диверсиях на «Северных потоках»
Times: в Англии назревает заговор против Лиз Трасс
Орбан: в Европе раскол из-за антироссийских санкций
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей