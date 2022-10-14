Путин раскритиковал Макрона за слова о причастности РФ к конфликту в Карабахе

Владимир Путин дал оценку заявлению Эммануэля Макрона, который сообщил, что Россия якобы причастна к конфликту между Арменией и Азербайджаном.

14 октября Владимир Путин подверг критике высказывание Эммануэля Макрона о том, что Россия задействует конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией с целью дестабилизации обстановки в Южном Кавказе. По мнению Путина, слова Макрона как минимум некорректны.

Также Владимир Путин пообещал, что обязательно побеседует со своим французским коллегой на тему причастности России к боям в Нагорном Карабахе.