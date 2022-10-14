Нарышкин: у России есть данные о диверсиях на «Северных потоках»

Директор СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что у ведомства уже есть сведения о диверсиях на российских газопроводах "Северный поток".

14 октября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал интервью журналистам российского информационного агентства "ТАСС", где публично заявил, что у СВР уже есть данные, доказывающие, что на "Северных потоках" в Балтийском море действительно были совершены диверсии.

Накануне Владимир Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актами международного терроризма, обвинив в них страны коллективного Запада.