Нарышкин: у России есть данные о диверсиях на «Северных потоках»

2022-10-14

12:40

Директор СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что у ведомства уже есть сведения о диверсиях на российских газопроводах "Северный поток".

14 октября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал интервью журналистам российского информационного агентства "ТАСС", где публично заявил, что у СВР уже есть данные, доказывающие, что на "Северных потоках" в Балтийском море действительно были совершены диверсии.

Накануне Владимир Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актами международного терроризма, обвинив в них страны коллективного Запада.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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