Нарышкин: у России есть данные о диверсиях на «Северных потоках»
2022-10-14
12:40
Директор СВР России Сергей Нарышкин утверждает, что у ведомства уже есть сведения о диверсиях на российских газопроводах "Северный поток".
14 октября глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин дал интервью журналистам российского информационного агентства "ТАСС", где публично заявил, что у СВР уже есть данные, доказывающие, что на "Северных потоках" в Балтийском море действительно были совершены диверсии.
Накануне Владимир Путин назвал взрывы на "Северных потоках" актами международного терроризма, обвинив в них страны коллективного Запада.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Нарышкин: Россия имеет разведданные о диверсиях на «Северных потоках»
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