Член СПЧ РФ Кабанов осудил «облавы» с повестками на резервистов в ходе мобилизации

Представитель Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов утверждает, что сотрудники московских военкоматов устраивают "облавы" на резервистов.

Представитель СПЧ России при Владимире Путине Кирилл Кабанов утверждает, что ему известно как минимум об одном инциденте "облавы" на резервистов в рамках частичной мобилизации. Политик утверждает, что сотрудники военкоматов на московской станции метро "Щелковская", где повестки вручались случайным прохожим.

По словам Кирилла Кабанова, ранее он не верил в слухи об "облавах" во время частичной мобилизации, но теперь просит все ведомственные службы обратить внимание на факты нарушений работы призывных комиссий.