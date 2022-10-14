WSJ: Боррель не имел полномочий угрожать России военным ответом ЕС

Издание Wall Street Journal сообщает, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель не имел права угрожать России военным ответом в случае применения ядерного оружия в Украине.

14 октября журналист американской газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил, что в Европейском союзе осуждают высказывание лидера отдела евродипломатии Жозепа Борреля, который публично заявил, что ЕС ответит России военным способом в случае, если Владимир Путин решит применить ядерное оружие в Украине.

По мнению Нормана, Боррель никем не уполномочен давать подобные комментарии, и заявления главы евродипломатии не отражает позиции Евросоюза.