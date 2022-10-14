WSJ: Боррель не имел полномочий угрожать России военным ответом ЕС
2022-10-14
13:03
Издание Wall Street Journal сообщает, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель не имел права угрожать России военным ответом в случае применения ядерного оружия в Украине.
14 октября журналист американской газеты The Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил, что в Европейском союзе осуждают высказывание лидера отдела евродипломатии Жозепа Борреля, который публично заявил, что ЕС ответит России военным способом в случае, если Владимир Путин решит применить ядерное оружие в Украине.
По мнению Нормана, Боррель никем не уполномочен давать подобные комментарии, и заявления главы евродипломатии не отражает позиции Евросоюза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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