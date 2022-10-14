Asharq News: Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные нефтегазовые проекты

Телеканал Asharq News со ссылкой на российского вице-премьера Александра Новака сообщил, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают совместные проекты в нефтяной, газовой и химической отраслях.

По словам Новака, большую часть проектов намерены реализовать на территории Саудовской Аравии, при этом российские компании заинтересованы в скорейшей реализации. В первую очередь речь идет о нефтегазовой и химической отраслях.

Некоторые из проектов будут реализовываться на территории Российской Федерации. Это позволит сохранить динамическое развитие отношений между двумя государствами.

Новак подчеркнул, что работу по разработке совместных проектов Россия и Саудовская Аравия «начали не вчера», поэтому сегодня стоит вопрос уже о внедрении оборудования и локализации соответствующих предприятий. Выделение инвестиций происходит из совместного российско-саудовского фонда.

Ранее в Вашингтоне заявили, что проведут ревизию отношений с Саудовской Аравией. Возмущение в Белом доме было вызвано решением ОПЕК+ по сокращению добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки, которое было принято 5 октября 2022 года.