МИД Турции: встреча Путина и Зеленского в ближайшее время не предвидится
2022-10-14
13:12
Пресс-служба турецкого МИДа исключила скорую встречу президентов России и Украины.
Днём 14 октября Министерство иностранных дел Турции обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что в ближайшее время личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского ожидать не следует. Также в турецком МИДе заверили, что в Анкаре прилагают усилия для того, чтобы главы России и Украины встретились для переговоров как можно скорее.
Примечательно, что накануне в пресс-службе МИД Индонезии заявили о намерениях Владимира Путина и Владимира Зеленского приехать на саммит G20, который пройдёт на Бали 15-16 ноября.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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