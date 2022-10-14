МИД Турции: встреча Путина и Зеленского в ближайшее время не предвидится

Пресс-служба турецкого МИДа исключила скорую встречу президентов России и Украины.

Днём 14 октября Министерство иностранных дел Турции обнародовало новый пресс-релиз, в рамках которого сообщило, что в ближайшее время личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского ожидать не следует. Также в турецком МИДе заверили, что в Анкаре прилагают усилия для того, чтобы главы России и Украины встретились для переговоров как можно скорее.

Примечательно, что накануне в пресс-службе МИД Индонезии заявили о намерениях Владимира Путина и Владимира Зеленского приехать на саммит G20, который пройдёт на Бали 15-16 ноября.