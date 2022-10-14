Запорожская АЭС в Энергодаре перешла на работу по российским стандартам
2022-10-14
13:16
Пресс-служба ВГА Энергодара сообщила о переходе Запорожской атомной электростанции на работу по стандартам России.
Днём 14 октября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что Запорожская атомная электростанция официально начала осуществлять работу по российским стандартам, установленных корпорацией "Росатом". Ранее Владимир Путин распорядился о переходе ЗАЭС под полный контроль России.
Примечательно, что накануне глава совета администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовят штурм Запорожской АЭС с помощью форсирования реки Днепр.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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