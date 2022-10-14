Запорожская АЭС в Энергодаре перешла на работу по российским стандартам

В зоопарке под Нижним Новгородом львица растерзала сотрудницу

Женщина зашла в вольер, чтобы его убрать, но забыла проверить засовы на домиках львиц. Одна из хищниц набросилась на уборщицу, она в реанимации.

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