Запорожская АЭС в Энергодаре перешла на работу по российским стандартам

2022-10-14

13:16

Пресс-служба ВГА Энергодара сообщила о переходе Запорожской атомной электростанции на работу по стандартам России.

Днём 14 октября глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга сообщил, что Запорожская атомная электростанция официально начала осуществлять работу по российским стандартам, установленных корпорацией "Росатом". Ранее Владимир Путин распорядился о переходе ЗАЭС под полный контроль России.

Примечательно, что накануне глава совета администрации Запорожья Владимир Рогов заявил, что украинские войска готовят штурм Запорожской АЭС с помощью форсирования реки Днепр.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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