МИД РФ: дипломатам и представителям оборонного ведомства Черногории запрещен въезд в Россию
2022-10-14
13:28
Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что дипломатам и представителям Министерства обороны Черногории запрещен въезд на территорию страны.
В российском МИД уточнили, что 14 октября 2022 года в российское посольство в Черногории была направлена нота о запрете на въезд главе МИД Черногории Ранко Кривокапичу и министру обороны данной страны Рашко Коневичу.
Кроме того, под действие запрета на въезд на территорию Российской Федерации попал экс-директор Агенства по национальной безопасности Черногории Саве Кентере. Примечательно, что в данный момент он не является действующим дипломатом или представителем оборонного ведомства.
В МИД РФ объяснили, что данная мера — ответ на принятое в сентября 2022 года черногорской стороной «враждебного решения» об объявлении персонами нон грата дипломатов российского посольства в Подгорице.
Ранее в МИД Черногории сообщили, что высылают с территории страны шесть сотрудников дипломатической миссии России «из-за деятельности, которая противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях». Российское посольство в Черногории сообщило о приостановки консульского отдела в стране 29 сентября 2022 года.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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