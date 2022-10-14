Лукашенко: Беларусь не против вступления Украины в НАТО
2022-10-14
13:29
Александр Лукашенко сообщил, что белорусское правительство не против, если в ряды НАТО вступит Украина.
Во время поездки Александра Лукашенко в Астану для участия в саммите СНГ журналисты спросили белорусского президента о том, как он относится к потенциальному членству Украины в Североатлантическом альянсе. По словам Лукашенко, Беларусь не против того, чтобы Украина вступила в НАТО.
Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что в правительстве Украины должны осознавать все возможные последствия вступления их государства в военный блок, который является потенциальным противником России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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