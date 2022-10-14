Лукашенко: Путин может применить ядерное оружие при нападении на Россию
2022-10-14
13:44
14 октября Александр Лукашенко подтвердил возможность использования российского ядерного оружия Владимиром Путиным.
Американский телеканал NBC обнародовал фрагмент интервью с Александром Лукашенко, где белорусский президент сообщает, что Владимир Путин может задействовать российское ядерное оружие в случае, если будет совершено военное нападение на суверенные границы Российской Федерации.
Вместе с тем Лукашенко заверил, что в ходе спецоперации Путин не ставит перед собой задачи о применении ядерного оружия на территории Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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