Лукашенко: Путин может применить ядерное оружие при нападении на Россию

14 октября Александр Лукашенко подтвердил возможность использования российского ядерного оружия Владимиром Путиным.

Американский телеканал NBC обнародовал фрагмент интервью с Александром Лукашенко, где белорусский президент сообщает, что Владимир Путин может задействовать российское ядерное оружие в случае, если будет совершено военное нападение на суверенные границы Российской Федерации.

Вместе с тем Лукашенко заверил, что в ходе спецоперации Путин не ставит перед собой задачи о применении ядерного оружия на территории Украины.