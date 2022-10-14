Лукашенко: Россия победит Украину в спецоперации без ядерного оружия
2022-10-14
14:01
Владимир Путин добьётся победы России над Украиной без использования оружия массового поражения, уверен Александр Лукашенко.
Днём пятницы Александр Лукашенко дал интервью телеканалу NBC, где заявил, что Россия в состоянии одержать победу над Украиной в специальной военной операции без применения российского ядерного оружия, о чём хорошо осведомлён Владимир Путин.
Также Лукашенко отметил, что у Путина есть понимание того факта, что использование ядерного оружия спровоцирует не только небывалую эскалацию в мире, но и повлечёт за собой начало мировой ядерной войны, которая с большой долей вероятности уничтожит человечество и планету Земля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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