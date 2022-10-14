Лукашенко: Россия победит Украину в спецоперации без ядерного оружия

Владимир Путин добьётся победы России над Украиной без использования оружия массового поражения, уверен Александр Лукашенко.

Днём пятницы Александр Лукашенко дал интервью телеканалу NBC, где заявил, что Россия в состоянии одержать победу над Украиной в специальной военной операции без применения российского ядерного оружия, о чём хорошо осведомлён Владимир Путин.

Также Лукашенко отметил, что у Путина есть понимание того факта, что использование ядерного оружия спровоцирует не только небывалую эскалацию в мире, но и повлечёт за собой начало мировой ядерной войны, которая с большой долей вероятности уничтожит человечество и планету Земля.