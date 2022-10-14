Военкор Пегов обвинил Минобороны РФ в создании «чёрных списков» журналистов

Российский военный корреспондент Семён Пегов выступил с обвинениями в адрес Министерства обороны России.

14 октября известный российский военный корреспондент Семён Пегов из проекта War Gonzo публично заявил, что Минобороны России якобы разрабатывает "чёрные списки" журналистов, которые занимаются распространением информации, дискредитирующей российских военных, задействованных в спецоперации.

По данным Пегова, попавшие в данные списки потеряют аккредитацию журналиста и станут фигурантами уголовных дел о дискредитации ВС России.