Лукашенко: Путин никогда не ставил цель применить ядерное оружие в Украине

2022-10-14

14:17

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о возможности применения Россией ядерного оружия в Украине.

14 октября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в своём интервью для американской телекомпании NBC заявил, что его российский коллега Владимир Путин, как и всё правительство России, никогда не ставило перед собой цель использовать ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.

Лукашенко также отметил, что «не дай Бог будет нападение на территорию Российской Федерации, в этом случае Россия может при необходимости использовать все виды оружия», в том числе и оружие массового поражения, чтобы обеспечить национальную безопасность страны и всех её жителей.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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