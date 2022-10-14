Войска РФ отразили наступление ВСУ на Херсон на Николаево-Криворожском направлении
2022-10-14
14:27
Российские военные подавили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, ввиду чего украинские войска понесли потери.
14 октября пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки вооружённые силы Украины пытались наступать на Дудчаны, Ищенку и Пятихатку в Херсонской области по Николаево-Криворожскому направлению фронта, однако все атаки ВСУ были отражены российскими военными.
По данным Конашенкова, в результате боёв на Николаево-Криворожском направлении украинские войска потеряли 130 человек, одиннадцать бронемашин и три танка.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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