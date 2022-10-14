Войска РФ отразили наступление ВСУ на Херсон на Николаево-Криворожском направлении

Российские военные подавили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, ввиду чего украинские войска понесли потери.

14 октября пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки вооружённые силы Украины пытались наступать на Дудчаны, Ищенку и Пятихатку в Херсонской области по Николаево-Криворожскому направлению фронта, однако все атаки ВСУ были отражены российскими военными.

По данным Конашенкова, в результате боёв на Николаево-Криворожском направлении украинские войска потеряли 130 человек, одиннадцать бронемашин и три танка.