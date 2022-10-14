NBC: Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил целью применения ядерного оружия в Украине

В интервью телеканалу NBC президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега никогда не ставил целью применить ядерное оружие в Украине.

По словам Лукашенко, самое главное «не загонять в угол своего собеседника и даже противника». Белорусский лидер считает, что важно не переходить линии, про которые российская сторона говорит «красные». Если их не переходить, то не нужно ждать никакой эскалации.

Лукашенко отметил, что любое оружие для чего-то создано, в частности — для применения. Однако если говорить о ядерном оружии, то Россия четко обозначила свою позицию: оно может быть применено только в случае нападения на российскую территорию.

Он напомнил, что Путин и другие правительственные лица России заявили, что при нападении на российскую территорию, Вооруженные силы будут применять любое оружие, в том числе и массового поражения (включая ядерное).

Однако, если говорить о подтексте вопроса, то президент России Владимир Путин и руководство страны никогда не ставили перед собой целью применить ядерное оружие в Украине. По словам Лукашенко, такой необходимости нет и никогда не было.