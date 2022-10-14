NGS24: власти Красноярского края подтвердили гибель еще троих мобилизованных в спецоперации в Украине

Портал NGS24 сообщает, что власти Краснодарского края подтвердили гибель в специальной военной операции в Украине еще троих мобилизованных из Кежемского и Богучанского районов.

Трое мобилизованных из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края погибли в специальной военной операции в Украине. Информацию о смерти жителей города Кодинска, села Зеледеево и поселка Хребтового подтвердили местные администрации и военные комиссариаты.

Среди погибших 40-летний Евгений Дорофеев, 42-летний житель поселка Хребтовый Алексей Щукин и 32-летний Артем Смирнов. Родственники погибших получили «похоронки» 14 октября 2022 года из рук военных комиссаров по приписным районам.

Примечательно, что Дорофеев и Щукин отправились на специальную военную операцию в Украине не по повестке, а в качестве добровольцев. Связь с ними была потеряна еще 4 октября, однако «похоронки» пришли только сегодня. Последний раз связь с ними была, когда они находились на территории Крыма.

В Красноярском крае отмечают, что на данный момент есть шесть семей, которые также потеряли связь со своими мужчинами в период с 4 по 10 октября. При этом никакой информации о гибели этих людей на данный момент не поступало в районные военные комиссариаты.